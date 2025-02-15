أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

تعرضت سائحة كندية لهجوم مروع من سمكة قرش أثناء قضاء عطلتها في جزر تركس وكايكوس، مما أدى إلى فقدانها كلتا يديها.

تعرض سائحة كندية لهجوم مروع من سمكة قرش

كانت السيدة البالغة من العمر 55 عامًا تسير في المياه الضحلة يوم الجمعة الماضي عندما حاولت التفاعل مع سمكة القرش والتقاط صورة لها.

وذكرت السلطات المحلية أن الهجوم وقع بالقرب من أحد شواطئ البحر الكاريبي، حيث كانت عائلتها قريبة من الموقع.

وفي لحظة شجاعة، تدخل زوج السيدة محاولًا منع سمكة القرش من إلحاق المزيد من الأذى بها. ومع ذلك، تعرضت لإصابات بالغة وفقدت يديها نتيجة الهجوم.

وتُظهر صور التُقطت بعد الحادث تجمع مجموعة من الأشخاص حول الضحية على الشاطئ، حيث كانوا يحاولون وقف النزيف باستخدام قطع من القماش.

طول سمكة القرش يقدر بحوالي 6 أقدام

وأشارت الحكومة المحلية إلى أن طول سمكة القرش يقدر بحوالي 6 أقدام، مع عدم تحديد نوعها بعد بشكل دقيق.

ومع ذلك، تطرقت تقارير غير مؤكدة إلى احتمالية أن تكون سمكة قرش الثور هي المسؤولة عن الهجوم.

ووثق أحد السياح من فيلا قريبة مقطع فيديو يظهر سمكة قرش تتحرك بعنف في المياه الضحلة.

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