السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

هجوم علي سائحة فى
هجوم علي سائحة فى الكاريبي،فيتو

تعرضت سائحة كندية لهجوم مروع من سمكة قرش أثناء قضاء عطلتها في جزر تركس وكايكوس، مما أدى إلى فقدانها كلتا يديها.

 

تعرض سائحة كندية لهجوم مروع من سمكة قرش 

كانت السيدة البالغة من العمر 55 عامًا تسير في المياه الضحلة يوم الجمعة الماضي عندما حاولت التفاعل مع سمكة القرش والتقاط صورة لها.

وذكرت السلطات المحلية أن الهجوم وقع بالقرب من أحد شواطئ البحر الكاريبي، حيث كانت عائلتها قريبة من الموقع.

وفي لحظة شجاعة، تدخل زوج السيدة محاولًا منع سمكة القرش من إلحاق المزيد من الأذى بها. ومع ذلك، تعرضت لإصابات بالغة وفقدت يديها نتيجة الهجوم.

وتُظهر صور التُقطت بعد الحادث تجمع مجموعة من الأشخاص حول الضحية على الشاطئ، حيث كانوا يحاولون وقف النزيف باستخدام قطع من القماش.

 

طول سمكة القرش يقدر بحوالي 6 أقدام

وأشارت الحكومة المحلية إلى أن طول سمكة القرش يقدر بحوالي 6 أقدام، مع عدم تحديد نوعها بعد بشكل دقيق.

ومع ذلك، تطرقت تقارير غير مؤكدة إلى احتمالية أن تكون سمكة قرش الثور هي المسؤولة عن الهجوم.

ووثق أحد السياح من فيلا قريبة مقطع فيديو يظهر سمكة قرش تتحرك بعنف في المياه الضحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الكاريبي الكاريبي المياه الضحلة القرش بحر الكاريبي جزر تركس وكايكوس سائحة كندية سمكة القرش

مواد متعلقة

أسقف غرب كندا يمنح كاهن كنيسة الأنبا بولا رتبة القمصية

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

القلوب الرحيمة، حكاية سائحة إسبانية مع أول ملجأ للكلاب الضالة بشوارع الأقصر (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

آرسنال يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة

موسكو توجه رسالة لحماس بعد الإفراج عن الأسير الروسي ألكسندر تورفانوف

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن مرحلة ما بعد تسليم جميع الأسرى

منوعات

المزيد

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

المزيد
الجريدة الرسمية