رئيس جامعة الإسكندرية يوقع درجات مزدوجة مع إيسيكس البريطانية في عدة تخصصات

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة ماريا فاسلي رئيس جامعة إيسيكس البريطانية- بمقر الجامعة بالمملكة المتحدة- مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة فى مجالات طب الأسنان والهندسة والإقتصاد والعلوم السياسية،فى إطار تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة، وحرص جامعة الإسكندرية على عقد شراكات دولية مع الجامعات العالمية المرموقة والأعلى في التصنيف عالميا.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدرجات التى تم توقيعها لجامعة الإسكندرية هى ماجستير علاج اللثة بكلية طب الأسنان بنظام ٢+١، وعدة درجات ماجستير في الهندسة فى تخصصات الحاسب الآلى والاتصالات، والهندسة الكهروميكانيكية، والميكاترونيكس، والهندسة الطبية الحيوية بنظام ٤+١، وماجستير فى علوم الاقتصاد والسياسة بنظام ٣+١، حيث يحصل الطالب فى هذه الدرجات على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية ودرجة الماجستير من جامعة إيسيكس البريطانية.

وأشار الدكتور قنصوة أن هذا التعاون يأتى تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي اهتمت برفع تنافسية التعليم عالميا، وفتح آفاق التعاون بين الجامعات المصرية مع المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة، وتحقيق أقصى استفادة في إثراء الخبرات والجودة التعليمية والبحثية، ورفع تنافسية الخريجين عالميًا.

وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين تنص على بدء الدراسة بالدرجات المزدوجة بكلية الهندسة وطب الأسنان بجامعة الإسكندرية إعتبارا من الخريف القادم بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقًا لقواعد الاعتماد لجامعة إيسيكس البريطانية.

كما تم الاتفاق علي اعداد درجات مزدوجة في الذكاء الاصطناعي مع كل من كليات الطب وطب الأسنان، وتم بحث سبل التعاون فى مجال البحث العلمي في عديد من المجالات خاصة الذكاء الاصطناعى، وربط التكنولوجي بارك الذي تنشأه جامعة الإسكندرية مع نظيره بجامعة ايسيكس.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد جامعة الإسكندرية بزيارة بوابة المعرفة ومركز الابتكار وأحد المختبرات.

وحضر توقيع الاتفاقية من جامعة الإسكندرية كل من الدكتور علي عبد المحسن القائم بعمل نائب رئيس جامعة الإسكندرية للتعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي وفروع الجامعات الدولية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان

وكان في استقبالهم من جامعة إيسيكس كل من الدكتورة ماريا فاسلي رئيس الجامعة، وعمداء كلية العلوم الصحية وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي والهندسة الإلكترونية ومسئولي مكتب العلاقات الدولية ومسئولي التكنولوجي بارك وبوابة المعرفة.

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