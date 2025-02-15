السبت 15 فبراير 2025
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المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تعلن عن حصاد فعاليات وأنشطة الفصل الدراسي الثاني

فعاليات وأنشطة الفصل
فعاليات وأنشطة الفصل الدراسي الثاني

 أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية برعاية الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن انطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة وذلك تزامنا مع  بدأ الفصل الدراسي الثاني، بمتابعات مكثفة من قبل مديري المراحل التعليمية، وذلك  للاطمئنان على سير الدراسة وتسليم كتب الفصل الدراسي الثاني، وتسلم معلمي الحصة العمل في المعاهد التي تم توزيعهم للعمل بها، وتفعيل لائحة الانضباط الطلابية. 
 

 

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 كما تابع موجهو العموم خطة الدراسة مع المعلمين، وتفعيل الخطط العلاجية لتحسين مستوى الطلاب الذين لم يحققوا النسبة المطلوبة.،وعلى هامش بداية الدراسة أقيمت مجموعة من الأنشطة والفعاليات مثل ورشة الاسعافات الأولية التي أقيمت بمعهد الراشدين لمجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات، والمعلمات بإشراف مكتب التربية الاجتماعية وإدارة الجودة.

 

حيث تم تدريبهن على التدخلات السريعة في عملية الإسعاف الطبي وحدوث أزمات صحية لدى الطلاب.
كما أقيمت ورشة عمل من إدارة المعامل وزارت بعض المعاهد لتفعيل دور المعامل وتنبيه الطلاب على أهمية التجارب المعملية والاطلاع على الوسائل التعليمية الموجودة داخل المعامل والاستفادة منها.
كما عقدت بعض الندوات في المبادرات المختلفة التي يتبناها قطاع المعاهد الأزهرية.

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لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة الفصل الدراسي الثاني الاسكندرية

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