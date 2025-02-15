ممر شرفي بالورود لتكريم مديرة مدرسة بالغربية بعد بلوغها سن التقاعد (فيديو)

في لفتة إنسانية رائعة تعكس الوفاء والتقدير، نظم طلاب وطالبات مدرسة عزبة المنشاوى القبلية، التابعة لإدارة السنطة التعليمية بـ محافظة الغربية، ممرًا شرفيًّا امتد بطول حوش المدرسة، تكريمًا لمديرة المدرسة أمال مصطفي عوف بمناسبة بلوغها السن القانونية للتقاعد.

ووسط أجواء احتفالية مميزة، اصطف الطلاب والطالبات، حاملين أعلام مصر، في ممر شرفي تخللته تصفيقات حارة وزغاريد الطالبات، تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم لدور المديرة خلال فترة قيادتها للمدرسة.

وأشاد المعلمون والطلاب بدور أمال عوف مؤكدين أنها كانت نموذجًا يُحتذى به في العطاء والإخلاص، وتعاملت مع الجميع بروح الأم والأخت، مما جعلها تحظى بمحبة الجميع واحترامهم.

وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير وهدايا تذكارية، وسط أجواء مليئة بالمشاعر الطيبة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها القادمة.

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