حملات مكثفة لرفع كفاءة الإنارة بقرى دسوق في كفر الشيخ استعدادًا لرمضان

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء علاء عبد المعطي، جهودها المكثفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تشهد مختلف مراكز ومدن المحافظة حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وذلك من خلال تركيب كشافات جديدة وصيانة التالفة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومضيئة، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية المرتفعة.

وفي هذا الإطار، فقد تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال قسم الإنارة لتنفيذ حملات موسعة بقرى وتوابع المركز، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، إذ تم تنفيذ حملة مكبرة لتحسين الإنارة بالوحدات القروية وأعمال رفع كفاءة الإنارة التي تم تنفيذها: عزبة الحيطة (التابعة للوحدة المحلية بسنهور المدينة) إذ تم تركيب 6 كشافات إنارة و10 مجموعات صوديوم بالأعمدة الكهربائية بالشارع الرئيسي، قرية المندورة وقرية النوايجة (التابعة للوحدة المحلية بأبو مندور) إذ تم تركيب 6 كشافات صوديوم بالنوايجة، و8 مجموعات صوديوم بالمندورة، بالإضافة إلى 4 كشافات ليد و10 مجموعات صوديوم لأول مرة.

و بمدينة دسوق، فقد تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة بتقسيم المعلمين، وصيانة كشافات طريق المستشفى العام من البدالة حتى مزلقان المندورة على طريق دسوق – فوه، فضلًا عن شد الأسلاك ونقل عمود كهرباء بأول شارع سعد زغلول.

وأكد جمال ساطور، رئيس المدينة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف تعزيز الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، لضمان توفير بيئة آمنة وخدمات أفضل للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

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