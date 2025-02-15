السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

ضبط 2 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها وتحرير 198 مخالفة بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية وأماكن عرض وتداول اللحوم ومنتجاتها.

ضبط أكثر من 2 طن لحوم بلدية ومصنعات لحوم ودواجن

 وشدد على حملات التفتيش التي تمر على مختلف المنشآت بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 2 طن لحوم بلدية ومصنعات لحوم ودواجن مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

 

مخالفة في مجال الرقابة على المخابز

 من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير تموين الدقهلية، أن الحملة ضبطت 469 كجم لحم بلدي، 180 كجم لحوم متنوعة، 1.393 كجم مصنعات لحوم ودواجن، وتحرير 141 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 57 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

مخالفات في مجال الرقابة على الأسواق

 شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، انتهاء من الإنتاج نقص في وزن الرغيف، ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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