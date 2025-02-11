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محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلًا رمضان بميدان الـ47

محافظ كفرالشيخ يفتتح
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض أهلًا رمضان بميدان الـ47

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض «أهلًا رمضان» بميدان الـ47 بمدينة كفرالشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لإحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

 

وجاء ذلك  بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على أسعار وجودة السلع والمنتجات بالمعرض الذي يشارك فيه 35 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيض الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات، والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، المخللات بأنواعها، قمر الدين، المشروبات والعصائر، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، وغيرها من السلع المتنوعة.

 

  • بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تيسيرا علي المواطنين

وأكد  اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق «اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان» بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والمنتجات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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