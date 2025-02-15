ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ

أعلنت الأجهزة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار جهودها في متابعة توافر السلع الغذائية والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وبتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات، التي جرت تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن تحرير عدد من المحاضر في عدة قطاعات، أبرزها:

تفاصيل الحملة التموينية

في مجال المخابز، فقد تم ضبط عدة مخالفات في المخابز البلدية، شملت: 49 محضرًا لنقص الوزن، 12 محضرًا لعدم النظافة، 7 محاضر لمخالفة المواصفات، 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 11 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف، 4 محاضر للتصرف في الدقيق، محضر واحد لتوقف المخبز عن العمل دون إذن، 3 محاضر لعدم الالتزام بالتعليمات.



وفي قطاع الأسواق والمحال التجارية، في بلطيم فقد ضبط 113 عبوة بويات منتهية الصلاحية بمحل حدايد وبويات، تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقالة، وفي بندر دسوق فقد تم ضبط 5 قطع مج حراري مستورد بدون فواتير بمحل مستلزمات منزلية، وضبط 10 قطع حنفية مياه مجهولة المصدر بمحل أدوات صحية، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار في محال بقالة ومكتبات وخردوات.



وفي مركز دسوق، فقد تم ضبط 15 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة في محل جزارة، وضبط 2.85 كجم كبدة و1.5 كجم لحم مقطع مجهول المصدر بمحل جزارة، وضبط 4 كجم جوز هند مجهول المصدر في سوبر ماركت.



وفي الحامول، فقد تم ضبط 3.75 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر بمحل بقالة، كما تم ضبط 40 عبوة دهانات منتهية الصلاحية في محل حدايد وبويات، وضبط 19 عبوة بخور ناموس محظور تداوله في محل بقالة.



و في بلطيم، فقد تم ضبط 700 لتر منظفات مجهولة المصدر بمحل منظفات، كما تم ضبط 48 عبوة بويات منتهية الصلاحية بمحل حدايد وبويات، وتم ضبط 30 كجم كبدة مجمدة و10 كجم دواجن مجهولة المصدر بمحل لحوم ودواجن مجمدة.

وفي فوه، فقد تم ضبط 50 كجم مخلل بدون بيانات بمعمل مخللات، وفي مطوبس فقد تمضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمكتب بيطري، وضبط 50 كجم حلوى عرائس المولد غير صالحة للاستهلاك لدى بائع متجول.



وفي مجال الوقود والمحروقات، فقد تم تحرير محضرين ضد سريحي غاز بفوه لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

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