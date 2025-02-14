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محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ35%

محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلًا رمضان»، فيتو

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، معرض «أهلًا رمضان» بحديقة العائلات بمدينة فوه، وكذلك معرض أهلا رمضان بمدينة دسوق، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

واطلع محافظ كفر الشيخ، على جميع السلع والمنتجات بالمعرض الذي يشارك فيه 30 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك.

 

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات، والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، المخللات بأنواعها، قمر الدين، المشروبات والعصائر، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والاكسسوارات، ومستحضرات التجميل، وغيرها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق «اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان» بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

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الحملات التفتيشية والرقابية السلع الغذائية مشروعات الخدمة الوطنية

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