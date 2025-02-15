وزير الري يتفقد مشروع كورنيش النيل الشرقي الجديد بقنا ويطالب بالتحقق من التفاصيل الفنية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، اليوم مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي الجديد بمحافظة قنا، حيث استمع إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على المشروع حول التصميمات والتفاصيل الفنية، بما في ذلك عرض القطاع المائي للبر المقابل للكورنيش، والذي أكد المهندسون أنه يبلغ حوالي 800 متر.

وأعرب الوزير عن استيائه من عدم وضوح بعض التفاصيل الفنية، وتساءل عن كيفية موافقة اللجنة العليا للتراخيص على إنشاء الممر الدائري في المجرى المائي للكورنيش، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الهندسية والقانونية في مثل هذه المشروعات، وطالب سويلم بإرسال كافة الخرائط والتصميمات للتحقق من كل التفاصيل، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في التنفيذ.

مشروع كورنيش النيل بقنا.. رفاهية وسياحة

يذكر أن مشروع كورنيش النيل الشرقي الجديد يمتد على طول 1400 متر على الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة قنا، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 79,251 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 255 مليونًا و700 ألف جنيه ويتضمن المشروع إنشاء متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس، وبرجولات، وأكشاك، بالإضافة إلى مبنى إداري، ودورات مياه عامة، ومراسي للسفن والمراكب الشراعية.

التزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ

من جانبه، أكد محافظ قنا ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد للأعمال الإنشائية، مع التشديد على معايير الجودة المطلوبة كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الإسكان والجهة المنفذة للمشروع لضمان سرعة إنجاز الأعمال المتبقية دون تأخير.

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