السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: نشاط الرياح على هذه المناطق غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية، حالة الطقس اليوم السبت 15 - 2 - 2025

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم

ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا  على القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10

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