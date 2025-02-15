مركز بحوث المرأة بإعلام القاهرة يعلن نتائج استطلاع حصاد المرأة في الإعلام 2024

عقد مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة تحت عنوان حصاد المرأة في الإعلام لعام 2024، نظمها المركز بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

مركز بحوث المرأة بإعلام القاهرة يعلن نتائج استطلاع

حصاد المرأة في الاعلام 2024

برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبدعم الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبدعم من الدكتورة نشوة عقل وكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نرمين علي عجوة مدير مركز بحوث المرأة والإعلام بالكلية، وذلك لرصد رأى الجمهور حول أفضل الإعلاميات في مختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث، وأفضل القنوات والبرامج والأعمال الدرامية والمنصات الالكترونية التي تسلط الضوء على قضايا المرأة ومشكلاتها وتسهم في التوعية بحقوقها إضافة إلى معايير الاختيار من وجهة نظر الجمهور.

قدمت الفعالية الدكتورة آلاء فوزي، مدرس العلاقات العامة والإعلان ومدير وحدة العلاقات الدولية بالكلية، والتي سلطت الضوء على الدور البارز للمرأة المصرية في مجال الإعلام خلال العام المنصرم.

وتكريما لروح الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، دعت الدكتورة نرمين عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام الحضور للوقوف دقيقة حداد، تم بعدها عرض فيديو من انتاج كلية الاعلام تحت اشراف مديرة المركز تناول اهم إنجازات الراحل وكلمات رثاء على روحه من زملاؤه وتلاميذه أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم رحبت د/ نرمين علي عجوة بالسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والأساتذة والخبراء اللذين حكموا الاستطلاع.

تشكيل الوعي المجتمعي بشكل عام

وقالت د/ نرمين علي عجوة أن المتابع للإعلام المصري الآن يجد أن المرأة أصبحت تتصدر مختلف مجالات الإعلام المصري بشكل كبير؛ سواء وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، بما يجعل لها دورًا هامًا في تشكيل الوعي المجتمعي بشكل عام، والتوعية بقضايا المرأة ومشكلاتها بشكل خاص، ومن هنا جاءت فكرة الاستطلاع في إطار حرص المركز علي تسليط الضوء على النماذج النسائية المتميزة في مختلف المجالات، لاسيما مجال الإعلام وعلاقة المرأة بالإعلام ومشاركة المركز في الأنشطة البحثية التي تتناول علاقة المرأة بالإعلام، موضحة أن الاستطلاع الذى نحن بصدده قام بتحكيمه أساتذة وخبراء الإعلام؛ بما ساهم في التحديد الدقيق لفئات الاستطلاع.

وأشادت الدكتورة نشوة عقل بحيادية النتائج ودقة المؤشرات، مرحبة بالإعلاميات البارزات كونهن جزء هام في صناعة المحتوى عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي الهادف ذو القيمة الحقيقية.

وأثنت الدكتورة ثريا البدوي، على جهود الدكتورة نرمين خلال رئاستها للمركز، وعلى رؤيتها الفكرية والمنهجية وممارستها العلمية، ومشيدة بالجمهور المصري الواعي في اختياره الكوادر الإعلامية الهادفة؛ فهو جمهور قادر على تمييز المسار السليم والذي يفيد ويحمي وطنه.

كما شكرت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة ومؤسسة المركز، الدكتورة نرمين عجوة لاستكمال مسيرتها في المركز، وكذلك الدكتورة ثريا؛ لحراكها ومنحها الفرص لكافة التيارات للمستقبل وتشجيع واستمرار أعمال المركز وغيره من المراكز الموجودة بالكلية، وكذلك دور المركز في خطاب قضايا المرأة.

وعبرت الدكتورة منى عبد الغني، عن سعادتها البالغة لتكريمها كأفضل مقدمة لبرامج المرأة، من قبل كلية الإعلام وخاصة داخل الحرم الجامعي، كونها ثاني أعرق جامعة بعد الأزهر، متحدثة عن مسيرتها المهنية حتى وصلت إلى المحتوى الديني ".

كما عبرت الإعلامية دعاء فاروق، عن سعادتها باختيارها كأفضل مقدمة برامج اجتماعية، وعن إحساسها المختلف بتكريمها في جامعة القاهرة ووصفتها بانها نجمة نجوم الجامعات بقبتها الساحرة، مشددة على ربط مضمون ومحتوى القنوات الفضائية وعرضه عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ "فالمحتوى الهادف هو الطريق الأسرع لجذب الجمهور وصناع القرار".

وشاركت الإعلامية القديرة لميس الحديدي بكلمة مسجلة خلال تكريمها كأفضل مقدمة برامج حوارية، بأنه تكريم هام كونه من رأي الجمهور ومن خلال الحرم الجامعي متمثلًا في مركز بحوث المرأة، ورغم تنوع برامجها الا ان قضايا المرأة تشغل المساحة الأكبر داخل قلبها وعبر الشاشة، كما أشادت الدكتورة نرمين، بمواقفها المشرفة لقضية فلسطين، وأثنت منى عبد الغني على مواقفها خلال حصار مدينة الإنتاج ودورها في ثورة 30 يونيو.

فيما أبدت أية عبد الرحمن، سعادتها بالتكريم كأفضل مقدمة أخبار وبرنامج إخباري، كونه من الجمهور فهو السبب الرئيسي في استمرار النجاح؛ وقدمت الشكر لكل من دعاء فاروق، ومنى عبد الغني لدعمهم لها في البداية، وأنها تعلمت من أسلوبهم كيفية الوصول والتأثير في الجمهور.

كما قالت نسرين عكاشة عن تكريمها كأفضل مذيعة راديو، أن تلك أجمل لحظات حياتها كونها خريجة الكلية، مضيفة أنه لولا نظريات الإعلام لما سارت على الطريق الصحيح والداعم، خاتمة فرحتها بأن يوم تكريمها هو اليوم العالمي للراديو وليلة النصف من شعبان.

واعربت بسنت نورالدين الدين الفائزة بأفضل مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن ان هذا التكريم فوق كل تكريم كونه من المنبع ومن عراقة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأنها فخورة بتخرجها من جامعة حلوان وتمنت لو كانت خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة بدورها الرائع على مستوى الوطن العربي.

منصة احكي الفائزة بأفضل منصة إلكترونية للمرأة

فيما أفادت ناميس عرموس، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة احكي الفائزة بأفضل منصة إلكترونية للمرأة، أنها خريجة الكلية، وخاضت تجربتها عبر ٩ سنوات لمنصة احكي مراحل من اليأس حتى ٥ سنوات، لكنها تكللت بالنجاح؛ لتصبح الآن أفضل منصة تقدم محتوى جريء لكنه لا يخرج عن أخلاقيات المجتمع.

وفيما يخص الاستطلاع الذي تم على عينة قدرها 1,500 مفردة من الجمهور العام فوق سن 18 عام، خلال شهر يناير ٢٠٢٥، وتمثلت أبرز نتائج الاستطلاع فيما يلي:

احتلت مواقع التواصل الاجتماعي الصدارة في متابعة قضايا المرأة والأسرة بنسبة ٩٢%، وجاء التليفزيون في المرتبة الثانية بنسبة ٤٠%، ثم مواقع الصحف والقنوات الإلكترونية بنسبة ١٨% وأن ٧٨٪ من المبحوثين تابعوا برامج المرأة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والبرامج.

أفضل القنوات التلفزيونية تصدرت قناة CBC المرتبة الأولى بنسبة ٤٦.٥٪، تلاها بفارق طفيف قناة DMC بنسبة ٤٦%، ثم قناة "هي" في المرتبة الثالثة بنسبة ٢٧%.

أفضل برنامج تليفزيوني تناول قضايا المرأة ٢٠٢٤، حصل برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على المركز الأول بنسبة ٥٣%، ثم السفيرة عزيزة المركز الثاني بنسبة ٣٩% ثم هي وبس بنسبة ٣٦%، تلاها برنامج ماما دوت أم بنسبة ٣٢%.

اما عن أفضل مقدمات البرامج: حصلت الدكتورة منى عبد الغنى على أفضل مقدمة لبرامج المرأة، والاعلاميات دعاء فاروق أفضل مقدمة للبرامج الاجتماعية الإعلامية، ولميس الحديدي أفضل مقدمة للبرامج الحوارية، واسعاد يونس أفضل مقدمة للبرامج الفنية وآية عبد الرحمن أفضل مقدمة أخبار ونسرين أسامة أنور عكاشة أفضل مذيعة راديو.

وعن أفضل المسلسلات التي تناولت قضايا المرأة جاء مسلسل برغم القانون في المركز الأول بنسبة ٥٣%، ثم أعلى نسبة مشاهدة في المركز الثاني بنسبة ٣٠% فمسلسل صلة رحم بالمركز الثالث بنسبة ٢٣%، ثم ساعته وتاريخه في المركز الرابع بنسبة ٢١%.

وفيما يخص أفضل الفنانات اللاتي قدمن أدوارًا تدعم قضايا المرأة: فازت بالمركز الأول منى زكى بنسبة ٤٦%، ثم إيمان العاصي بنسبة ٢٧%.

واتضح أن المبحوثين يتابعون الأعمال الدرامية على المنصات الرقمية المدفوعة بنسبة ٥٤%.، وعن أفضل المنصات الرقمية المدفوعة التي تشاهد من خلالها الأعمال الدرامية: فاز في المركز الأول منصة Watch It بنسبة ٨٤%.

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