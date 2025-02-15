خلال لقاء مع أعضاء اتصال، مناقشة دور تنظيم الاتصالات في تنمية السوق المحلي

عقدت جمعية اتصال لقاءً مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تناول اللقاء العديد من الموضوعات المهمة التي تمس قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، وذلك بحضور المسئولين والخبراء في المجال.

تواصل يين الشركات والحكومة

أدار اللقاء المهندس شهير بشرى الأمين العام لجمعية اتصال، حيث تأتي استمرارًا لسلسلة الندوات وورش العمل التي تعقدها منظمة "اتصال" بهدف فتح قنوات للتواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، خاصة الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تحدث المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير سوق الاتصالات المصري.

وتناول في حديثه ما قامت به الدولة المصرية من نجاحات في قطاع الاتصالات ومنها طرح رخص الجيل الخامس للمحمول ونشر وتفعيل خدمات الجيل الخامس في مصر، وأهميتها في تحسين سرعات الإنترنت وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وكذلك الإطار التنظيمي لخدمات مراكز الاتصال.



وأوضح الآليات المتبعة لمراقبة وتحسين جودة خدمات الاتصالات، والعقوبات التي يتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.



تحدث د. فاضل ديغم كبير خبراء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء، حيث تناول المحاور التالية: الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء: شرح المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تشجيع استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والرعاية الصحية وتناول في حديثه الدور الذي يقوم به المنتدى المصري لإنترنت الأشياء ودوره في دعم الابتكار وتطوير بيئة الأعمال الرقمية.



واستعرض د. سمير جابر رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة مصر للأمن السيبراني في العصر الرقمي، والدور الذي يلعبه الجهاز في تعزيز القدرات السيبرانية الوطنية.

شملت كلمته عدد من الموضوعات منها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023/2027 مؤكدا ان العالم يحتاج سنويا قرابة 4 ملايين وظيفة في مجال الامن السيبراني بينما تحتاج مصر سنويا اكثر من 20 ألف وظيفة في تخصص الامن السيبراني والمعلوماتي، واستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية السيبرانية للبنية التحتية الرقمية ومكافحة الهجمات الإلكترونية، ودعا إلى تنمية صناعة الأمن السيبراني من خلال الجهود المبذولة لدعم صناعة الأمن السيبراني في مصر، بما يشمل التدريب والتأهيل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تحديات تواجه الشركات

من جانب آخر شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية.

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