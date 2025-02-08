السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يوجه تحذيرا قويا بشأن المكالمات التسويقية والتجارية (فيديو)

المكالمات التسويقية،
المكالمات التسويقية، فيتو

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، أنه منذ 6 أشهر تم إصدار الإطار التنظيمي للمكالمات التسويقية والتجارية وطرحنا طريق بديل لمن يرغب في امتهان المهنة تسجيل الأرقام الخاصة به لدى شركات المحمول لإتاحة الفرصة أمام المواطن الرد على هذه الأرقام من عدمه.

 

تحذير شركات التسويق 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "حذرنا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المكالمات التسويقية والتجارية غير المسجلة لدى شركات الاتصالات، وتحذير لكل الهواتف التي تجري مكالمات تسويقية لكل المواطنين".

 

توفيق أوضاع الشركات التسويقية والتجارية

وتابع: "لاحظنا إجراء بعض الشركات لمكالمات إزعاجية بكمية كبيرة وتم إحالة هذه الشركات إلى النيابة العامة، وهذه الشركات تصالحت وبدأت في توفيق أوضاعها وتسجيل أرقامها لدى شركات التليفون المحمول".

 

إجراءات تصعيدية ضد المكالمات التسويقية والتجارية الإزعاجية 

ولفت: "بدأنا في الخطوات التصعيدية لدى المكالمات الإزعاجية للشركات التسويقية والتجارية، من خلال قفل هذه الأرقام وجعلها استقبال فقط وعدم القدرة في إجراء مكالمات، والإجراء الأخير الأسبوع الماضي وقف وغلق التليفونات المحمول الخاصة بالمكالمات الإزعاجية لحين توفيق الأوضاع".
 

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