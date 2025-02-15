المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة الحشيش المخدر بشبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر بمنطقة شبرا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قشم شرطة شبرا بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من الشقة محل سكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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