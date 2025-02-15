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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس فى السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس في السلام  

                       
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بتصنيع مخدر الإستروكس والاتجار به وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على (2,150 كيلو جراما لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقة – كمية من المواد والأدوات والأقراص المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح السلام السلام أمن القاهرة

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