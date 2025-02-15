تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، والتأكد من جاهزيته لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة أعمال الصيانة في مرافق الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، المدرجات، غرف اللاعبين، والمنشآت الخدمية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة لضمان الاستعداد التام.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الحرص على تطوير استاد القاهرة الدولي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية ليكون جاهزًا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

الشباب والرياضة تنظم اليوم النسخة الـ 11 من ماراثون القاهرة الدولي

فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة أمس الجمعة، النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة الدولي، في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

وجاء تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

تفاصيل ماراثون القاهرة

وتضمن الماراثون أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع الفئات، وهي: سباق الجري العائلي (2 كم)، سباق 5 كم، سباق 10 كم، ونصف ماراثون (21 كم).

وبدأ التجمع داخل الحديقة في تمام الخامسة والنصف صباحًا، على أن ينطلق سباق نصف الماراثون (21 كم) في 6:45 صباحًا، يليه سباق 5 كم و10 كم في 7:30 صباحًا، ثم سباق الجري العائلي (2 كم) في 8:30 صباحًا.

ومر المتسابقون عبر شوارع مصر الجديدة، وسط تأمين شامل من وزارة الداخلية التي ستتولى تأمين المشاركين وغلق بعض الشوارع المؤدية إلى مسار السباق، وتم بعدها توزيع الجوائز داخل حديقة الميريلاند احتفالًا بالفائزين.

ويُعد ماراثون القاهرة الدولي أحد أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الجري، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة في أجواء حماسية وآمنة.

ويعد ماراثون القاهرة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يجذب عدائين من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

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