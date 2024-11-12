بعد عرض التقرير الجلسات المقبلة، توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفقا للبيان الصادر قبل أيام خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، عرض تقرير للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الإيجار القديم.

عدم دستورية الأجرة في قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب، أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل أيام، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار القديم” فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، اضطلعت بدورها في شأن الإيجار القديم، وخرجت بعدد من التوصيات في هذا الشأن، وفي مقدمتها تعديل القانون.

توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم

كما أوصت لجنة الإسكان، بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما أوردته لجنة الإسكان في تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب.

وصدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

تعديل قانون الإيجار القديم

وطالبت لجنة الإسكان، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

استكمال نظر ملف الإيجار القديم في مجلس النواب

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

تفاصيل مناقشات ملف الإيجار القديم

وناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.