الأنبا دانيال يرسم شمامسة جدد بكنيسة الأنبا أنطونيوس في زهراء المعادي

ترأس الأنبا دانيال، مطران إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي.

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، قام برسامة 14 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، لينضموا إلى خدمة الشمامسة بالكنيسة.

وفي سياق متصل، ألقى الأنبا دانيال كلمة تحفيزية للفتيات اللواتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس ضمن فصول تعليم الألحان في الكنيسة، مشيدًا بجهودهن في الحفاظ على التراث الكنسي.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة، وجمع من أبناء الشعب، وسط أجواء روحانية مميزة.

الأنبا جوارجيوس يرسم شمامسة جدد بكنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي

وترأس الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي بقرية الكفور التابعة للإيبارشية.

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، قام الأنبا جوارجيوس بإتمام صلوات رسامة 20 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وثلاثة آخرين في رتبة أغنسطس، ليخدموا ضمن طاقم الشمامسة بالكنيسة.

وشهدت المناسبة حضورًا روحيًا مميزًا، حيث شارك المصلون في أجواء من التقوى والفرح بهذه الرسامات الجديدة التي تعزز الخدمة داخل الكنيسة.

أسقف غرب كندا يمنح كاهن كنيسة الأنبا بولا رتبة القمصية

وترأس الأنبا مينا، أسقف إيبارشية ميسيساجا وفانكوفر وغربي كندا للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد القديس الأنبا بولا في الكنيسة التي تحمل اسمه بمدينة لندن، التابعة للإيبارشية.

وخلال القداس، منح نيافته القس يؤانس عوض الله، كاهن الكنيسة، رتبة القمصية، كما قام برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة، حيث حصل بعضهم على رتبة إبصالتس، بينما نال آخرون رتبة إبيدياكون.

الأنبا بولا أول السواح

فيما ترأس الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا بولا "أول السواح"، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمطاي.

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