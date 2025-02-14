ذكرى الرحيل المقدس، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة البابا ألكسندروس الثاني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا القديس ألكسندروس الثاني، البطريرك الثالث والأربعين من بطاركة الكرازة المرقسية، والذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 729م بعد حياة مليئة بالجهاد الروحي ومقاومة التحديات التي واجهت الكنيسة.

سيرة البابا القديس ألكسندروس الثاني: من الزهد إلى الكرسي البابوي

وُلِد البابا ألكسندروس الثاني في قرية بنا بالمحلة الكبرى، حيث نشأ على التقوى والمحبة الإلهية. اتجه إلى حياة الرهبنة في دير الباتيرون (دير الزجاج)، حيث كرّس حياته للنسك والصلاة، حتى ذاع صيته بين المؤمنين بفضل فضائله وتقواه.

عندما خلا الكرسي البطريركي بعد نياحة البابا سيمون الأول، وقع الاختيار على الراهب القس ألكسندروس، وتمت سيامته بطريركًا في 30 برمودة عام 704م.

سنوات من الصمود وسط الاضطهادات

بدأت فترة خدمته في هدوء نسبي، لكن سرعان ما واجهت الكنيسة اضطهادات قاسية على يد الحكام الذين فرضوا ضرائب باهظة واضطهدوا المسيحيين، حيث ألقي القبض عليه وأجبر على دفع غرامة كبيرة بلغت ثلاثة آلاف دينار.

ورغم التحديات التي تزايدت مع تعاقب أربعة ولاة ظالمين، ظل البابا ألكسندروس صامدًا، متمسكًا بالإيمان، متضرعًا لله من أجل كنيسته وشعبه، حتى تنيّح بسلام في مثل هذا اليوم عام 729م، تاركًا وراءه إرثًا من الصبر والجهاد الروحي.

إحياء الذكرى بروح الإيمان والثبات

تحرص الكنيسة القبطية سنويًا على إحياء ذكرى هذا البابا القديس، مستذكرة سيرته التي تجسد القوة الروحية والصمود في وجه المحن، ليبقى اسمه محفورًا في وجدان الكنيسة كأحد البطاركة العظام الذين دافعوا عن إيمانهم رغم المصاعب.

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