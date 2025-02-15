السبت 15 فبراير 2025
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سياسة

أسقف مطاي يرسم شمامسة جدد بكنيسة الأمير تادرس الشطبي

أسقف مطاي
أسقف مطاي

 ترأس الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي بقرية الكفور التابعة للإيبارشية. 

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، قام  الأنبا جوارجيوس بإتمام صلوات رسامة 20 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وثلاثة آخرين في رتبة أغنسطس، ليخدموا ضمن طاقم الشمامسة بالكنيسة. 

وشهدت المناسبة حضورًا روحيًا مميزًا، حيث شارك المصلون في أجواء من التقوى والفرح بهذه الرسامات الجديدة التي تعزز الخدمة داخل الكنيسة.

الأنبا بولا أول السواح

 

كما ترأس  الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، القداس الإلهي لذكرى وفاة القديس الأنبا بولا "أول السواح"، والذي احتفلت به الكنيسة القبطية في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمطاي.

 

أسقف غرب كندا يمنح كاهن كنيسة الأنبا بولا رتبة القمصية

 

في سياق آخر، ترأس الأنبا مينا، أسقف إيبارشية ميسيساجا وفانكوفر وغربي كندا للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد القديس الأنبا بولا في الكنيسة التي تحمل اسمه بمدينة لندن، التابعة للإيبارشية.

 

وخلال القداس، منح  الأنبا مينا القس يؤانس عوض الله، كاهن الكنيسة، رتبة القمصية، كما قام برسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة، حيث حصل بعضهم على رتبة إبصالتس، بينما نال آخرون رتبة إبيدياكون.

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