برلمانية المصري الديمقراطي تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت عبد الناصر: إن هناك عدد من الملاحظات بشأن مشروع القانون وإجراءات مناقشته، موضحة بأن مشروع القانون له أهمية كبيرة، وكان من الواجب أن تستغرق مناقشة المشروع فى وقت أطول، وكذلك كان من الأفضل فتح الباب أمام مختلف النواب فى مناقشته خلال الفترة الماضية.

وأضافت عبد الناصر: نرى أن المصريين يستحقوا قانونًا أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه، متابعة،: تقليص مدد الحبس الاحتياطي سبق وطالبنا بها وكنت قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها لم تعد موجودة، والبدائل الالكترونية للحبس الاحتياطي لم ترد في القانون

وأكدت أن مشروع القانون يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة ويمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب

ومن جانبه، أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

و قال " خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح و نبني الحق بمنتهى الشفافية.

وأضاف:" لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى، وأن يكون الشباب والمواطنين فى الشارع، بيقابلوا ناس تقنعهم ان مفيش أمل وأنه لا جدوى من أي شيء".

و تابع: " من هذه القاعة نرسل رسالة أن هناك أمل وهذا المجهود المميز في قانون الإجراءات،و الذى توقف منذ أعوام عديدة عشرات السنين، لدرجة أن قانون الإجراءات كان الإجابة الدائمة على كل أزمة تخص العدالة الإجرائية ".

وأضاف: " الآن الكل يراهن على جثة وطن ولن يكون هذا، و الكل يدعي انه يبحث عن الحقيقة وهو يبحث عن مكاسب سياسية التي أعمت الكثير، وبيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا ولن تقع، والوطنية أصبحت عارًا للبعض، وبيعايرونا أن الجنيه بقى رخيص، والأرخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية. أن نختلف فى وطن آمنين خيرًا من أن نتفق في خيام اللاجئين".