الصحة تعلن اسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2025

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء القرعة العلنية لاختيار البعثة الطبية لموسم الحج 2025.

أسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن أسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية وهم:

أطباء حميات

د. عصام سلامة محمد شعبان - مستشفى حميات الزقازيق

رشا نصر إبراهيم شوشة - حميات بورسعيد

د. أحمد عزمي عباس - المعهد القومي للكبد - حميات إمبابة

د. أحمد عواد محمد محمد - مستشفى القناطر غرب الإسماعيلية

د. أبو راوي إسماعيل أبو راوي - مستشفى حميات كفر الدوار - البحيرة

د. خالد محمد محمد عبدالغني - حميات العدوة، محافظة المنيا

د. محمد إبراهيم شبل المرسي - مستشفى حميات طنطا

أخصائي الصدر

د. لمياء إبراهيم عطوة - مستشفى صدر شبين الكوم - المنوفية

د. محمد علي إبراهيم أبو طالب - مستشفى صدر دمنهور - البحيرة

د. أسماء محمد محمود - مستشفى منفلوط المركزي - أسيوط

د. هبة حسن محمود حسن - مستشفى شبراخيت المركزي - البحيرة

د. عاطف هاشم خلف أحمد - الشؤون الصحية، أسيوط

د. فاتن محمد أحمد - مستشفى أبو قير العام، الإسكندرية

د. سالم إبراهيم عبدالسلام - دنشواي التعليمي، المنوفية

د. أحمد عبدالهادي سعيد - معهد حميات إمبابة

د. محمد محمد الحلاش - الرحمانية، البحيرة

د. محمد شوقي خليفة سلمان - مستشفى منوف العام، المنوفية

د. أحمد عبدالعظيم جاد متولي - مستشفى الأحرار التعليمي

د. سعيد عبدالعزيز محيي الدين - مستشفى كفر الزيات العام، الغربية

د. رباب عبد الحي محمد بركات - مستشفى إيتاي البارود العام، البحيرة

د. أسماء الدسوقي محمد درويش - حميات الغربية

د. أسماء صفوت عبدالعزيز علي - بني مزار المركزي

د. هاني محمد أحمد الديب - المحلة العام

د. جهاد عبد العزيز محمود أحمد إبراهيم - أسيوط العام

أخصائي الكُلى

د. ميادة محمود محمد إبراهيم - هيئة الرعاية الصحية، الإسماعيلية

د. رباح السيد محمد هاشم - مستشفى دسوق العام، كفر الشيخ

د. أحمد عبدالحليم القصبي - مديرية الشؤون الصحية، الغربية

أخصائي العظام

د.محمود نصر عطية - مستشفى حمدي الطباخ، البحيرة

د. رضوان حامد الشاعر - مستشفى المنشاوي العام

د. محمد سيد حمدي محمود - مستشفى بنها التعليمي

أخصائي الجراحة:

د. إيهاب عبداللاه الحداد - التأمين الصحي

د. محمود متولي سلطان أحمد - الشؤون الصحية، الأقصر

د. خالد عبد القوي حسياني - مستشفى بسيون المركزي، الغربية

أخصائي النساء:

د. نها صبحي عابدين - الشؤون الصحية، البحيرة

د. حاتم محمد راشد محمود - الشؤون الصحية، الأقصر

أطباء القلب:

د. أميرة رضا أبو ضيف محمد - مستشفى شبين الكوم التعليمي

د. رباب مصطفى المحمدي محمد - مستشفى السنطة المركزي

أطباء أفواج:

د. محمود عبدالعزيز حسن عساف - مستشفى سوهاج العام

د. محمد جمعة علي آدم - مستشفى السباعية، أسوان

د. محمود عبدالغني - مستشفى المنصورة التخصصي

د. أحمد محمد عبدالعاطي - هيئة الإسعاف، الدقهلية

د. شعيب حمادو شعيب - مستشفى حميات دمنهور، البحيرة

د. عمرو موسى عبدالعزيز - مستشفى الصالحية الجديدة، الشرقية

د. أحمد محمد عبداللطيف حرب - مستشفى دمنهور التعليمي

د. أحمد عبدالحميد يونس - الأمراض الجلدية، كفر الشيخ

د. أحمد عبد العاطي شحاتة - مستشفى طهطا العام، سوهاج

د. عمرو فايز - التأمين الصحي، كفر الشيخ

د. أحمد الشحات مدكور - مستشفى المنشاوي العام، طنطا

د. خالد محمد سعيد - مستشفى السباعية، أسوان

د. عمرو إبراهيم شبل الخوادة - مستشفى المنشاوي العام، طنطا

د. أيمن السيد طايع - مستشفى طيبة التخصصي، الأقصر

د. محمد جميل حامد - مستشفى قطور المركزي، الغربية

د. السيد أحمد عبدالله - الهيئة العامة للتأمين الصحي

د. إبراهيم فوزي إبراهيم - مستشفى قطور المركزي، الغربية

د. محمد عزمي - مستشفى بني مزار، المنيا

طبيب ممارس عام

د. ماجدة عبدالرحمن هاشم - مستشفى قنا العام

د. حنان مصطفى أحمد الرومي - مديرية الشؤون الصحية، البحيرة

د. إيمان سامي محمد سليمان - مستشفى السنطة المركزي، الغربية

اطباء الأسنان

د. ماجد محمد رياض البدوي - مستوصف المحلة

د. محمد طارق محمد علي - منطقة حلوان

الصيادلة

د. بهية الشحات محمد عبد المنصف

د. أحمد سعيد علي حسين - الشؤون الصحية، الوادي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.