مؤشرات البورصة تختتم تداولات الأسبوع بالمنطقة الخضراء.. مضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. وخبيرة تكشف كواليس التعاملات

البورصة المصرية، اختتمت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع الثانى من شهر فبراير بالمنطقة الخضراء بعد أن شهدت تذبذبا كبيرا خلال تداولات الأسبوع، حيث استهلت تداولات الأسبوع بشمعة سلبية شهدت بعدها تحقيق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند الـ 3220 نقطة والى مثلت المقاومة خلال الأسبوع لنشهد بعدها عدة جلسات تراجع مكون قاع عند مستوى الـ 29000 نقطة.

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: استطاعت القوة الشرائية الظهور بهذه المنطقة ليتوقف الضغط البيعى قليلا منهيا الأسبوع قرب مستوى المقاومة الثانوى عند الـ 29997 نقطة، منهيا تداولات الأسبوع على تراجع بسيط عن الأسبوع الماضى.



مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأضافت سليم قائلة: تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى الذى حقق مقاومة الأسبوع عند مستوى الـ 8700 نقطة بأولى جلسات الأسبوع ليشهد بعدها تراجعات عنيفة متأثرا بحركة المضاربات على الاسهم الصغيرة والمتوسطة منهيا تداولات الأسبوع عند 8400 نقطة، بعد أن سجل مستوى دعم هام عند الـ8200 نقطة خلال الأسبوع ليرتدد منها منهيا تداولاته عند نفس مستوى نهاية الأسبوع الماضى.

كما شهدت معظم القطاعات حراكا نشطا يرجع إلى ظهور السيولة به وقد تصدر قطاع العقارات النسبة الأكثر، حيث استطاع الاستحواذ على أعلى تداولات خلال الأسبوع، يليه قطاع الموارد الأساسية ثم ياتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

حركة عرضية بتداولات الأسبوع المقبل

ومن المتوقع أن تستمر الحركة العرضية خلال تداولات الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يعاود المؤشر الرئيسى التجربة على مستوى الـ 3050 ثم 3200 نقطة، على أن يكون الدعم عند الـ 29500 نقطة، مع مراقبة القاع الذى تم تكوينه عند الـ 29000 نقطة، كما أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الأوزان من المتوقع أن يعاود التجربة على الـ 8700 نقطة، ثم 8800 نقطة على أن يكون الدعم عند الـ 8400 ثم 8300 نقطة وهو القاع الذى تم تكوينه خلال تداولات الأسبوع.

18 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية.. EGX30 يقفز 1.13%.. وصفقة ضخمة على حديد عز بـ 44.57 مليار جنيه

كما قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ “فيتو”: جاء إعلان إدارة البورصة المصرية بتنفيذ صفقة بآلية الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز، بالإيجاب على حركة تداولات الخميس الماضى بالسوق وذلك بقيمة 44.57 مليار جنيه لـ 333.86 مليون سهم.

الشطب الاختياري من البورصة وشراء أسهم المعترضين

وأضافت سليم قائلة: الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، أقرت مؤخرا الشطب الاختياري من البورصة وشراء أسهم المعترضين بواقع 138.15 جنيه، للسهم.

وجاء ذلك وفقا للقيمة العادلة للسهم المعدة من شركة BOD كيز للاستشارات المالية، والبالغة 138.15 جنيه للسهم.

خبير يكشف سر الضغوط البيعية للأجانب بجلسه الأربعاء

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “فيتو”: كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بتعاملات الأربعاء، مع عدم تحقيق المستهدفات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب.

وأضاف فرج: فقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.17%، مسجلا مستوى 29219 نقطة كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.09%، مسجلا 8250 نقطة، وهبط مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.14%، إلى 11271 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى

وأشار فرج الى تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 25 مليار جنيه، مسجلا 2 تريليون و161 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و186 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق، كما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 193 سهما، ارتفع منها 7 وتراجع 101 فيما استقر 85 دون تغيير.

التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 11.07 مليون جنيه، و469.9 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 11.54 مليون جنيه.

كواليس تعاملات البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 29661 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% عند مستوى 13048 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11405 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3103 نقاط.

ماذا حدث فى جلسة الثلاثاء بسوق المال ؟

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

تفاصيل تعاملات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.

ماذا حدث فى تداولات بداية الأسبوع ؟

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

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