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دين ودنيا

هل ختم القرآن في رمضان واجب أم لا ؟ الأزهر يجيب (فيديو)

الشيخ محمود عويس
الشيخ محمود عويس محمود عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

أكد الشيخ محمود عويس محمود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله في رمضان هي قراءة القرآن الكريم.

وأشار أن شهر رمضان هو الشهر التي أنزل فيه القرآن مصداقا لقوله تعالى:﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (سورة البقرة: 185).

 

الأزهر للفتوى يوضح ختم القرآن في رمضان

وأضاف “ عويس” لـ “فيتو” أن أفضل شيء في رمضان هو تلاوة القرآن ويختم مرة واثنين وثلاثة وهكذا على قدر المستطاع؛ فليس هناك قدر واجب لختم القرآن بل كل واحد على قدر المستطاع.

وأتبع قوله إنه كان السلف الصالح- رضي الله عنهم- يتوجهون كل همتهم في شهر رمضان لتلاوة القرآن الكريم ولا يشغلهم شاغلا عن تلاوته. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"خيركم من تعلم القرآن وعلمه". فكان الله يبارك في أوقاتهم لطاعته.

دار الإفتاء توضح ختم القرآن الكريم في رمضان وبيان عدد الختمات في الشهر

أوضحت دار الإفتاء أن ختم القرآن الكريم من الأمور المستحبة خاصةً في رمضان، وفضل ذلك عظيم، وثوابه كبير، والمختار أنَّ عدد الختمات تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا.

بناءً على ذلك: فختم القرآن الكريم من الأمور المستحبة خاصة في شهر رمضان المبارك؛ ولكن ينبغي على المسلم ألّا يشغله ذلك عن عمله المكلّف به؛ فالعبادة والعمل قيمتين متلازمتين في سائر أحوال المسلم، فكما أنَّ العبادةَ طاعة لله تعالى فكذلك العمل عبادة وطاعة لله تعالى.

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