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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة فرض الإتاوات وتهريب المخدرات بمدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة فرض الإتاوات على المواطنين والبلطجة وتهريب المخدرات في منطقة مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص بأعمال بلطجة وفرض سيطرة في المنطقة عن طريق انتحال صفة إحدى الجهات الرسمية.

بالفحص والتحقيق، تم تحديد هوية المتهم الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية ضخمة من الأموال تقدر بأكثر من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة مثل الحشيش والأفيون والآيس، وعقاقير منشطة.
كما تم العثور على كارنيهين منسوبين لإحدى الجهات، و2 طبنجة صوت، وهواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتقديم المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محكمة جنح مدينة نصر وزارة الداخلية النيابة العامة

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