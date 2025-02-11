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حوادث

حبس مسئول بشركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على مواطنين في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مسئول في شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بمدينة نصر.


تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة".


وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (3 أشخاص) و( موظف بالشركة محل الشكوى )، وقرر الطرف الأول  بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة على توفير فرص وعقود عمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة

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