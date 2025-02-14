الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

حـماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله

أبو عبيدة،فيتو
أبو عبيدة،فيتو

قالت حركة حـماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله وفقا للمواعيد المقررة.

حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار 

وأضافت حركة حماس في بيانها:" أن جيش  الاحتلال يواصل سياسة المماطلة كعادته وأجبرناه على تنفيذ ما هو مطلوب منه والوسطاء يتواصلون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ البروتوكول الإنساني".

وأكدت حماس في بيانها:"  مطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الاحـتلال للاتفاق وتلقينا ضمانات جديدة لتحقيق ذلك وتسليم الدفعة الجديدة من المحتجزين ستتم بطريقة لائقة".

ذكرت وكالة “أ ف ب”، أن حركة  حــماس تتوقع بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع الأسبوع المقبل.

مسئولون إسرائيليون: محادثات المرحلة الثانية من الصفقة بدأت

بينما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة بدأت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمسئولين المصريين.

وأضافت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن المسئولين أنه سيُنظر في تمديد المرحلة الأولى للإفراج عن مزيد من الأسرى.

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين الثلاثة أن عملية الإفراج ستكون غدا السبت التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

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