حـماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله

قالت حركة حـماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله وفقا للمواعيد المقررة.

حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

وأضافت حركة حماس في بيانها:" أن جيش الاحتلال يواصل سياسة المماطلة كعادته وأجبرناه على تنفيذ ما هو مطلوب منه والوسطاء يتواصلون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ البروتوكول الإنساني".

وأكدت حماس في بيانها:" مطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الاحـتلال للاتفاق وتلقينا ضمانات جديدة لتحقيق ذلك وتسليم الدفعة الجديدة من المحتجزين ستتم بطريقة لائقة".

ذكرت وكالة “أ ف ب”، أن حركة حــماس تتوقع بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع الأسبوع المقبل.

مسئولون إسرائيليون: محادثات المرحلة الثانية من الصفقة بدأت

بينما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة بدأت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمسئولين المصريين.

وأضافت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن المسئولين أنه سيُنظر في تمديد المرحلة الأولى للإفراج عن مزيد من الأسرى.

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين الثلاثة أن عملية الإفراج ستكون غدا السبت التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.