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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بسرقة شقة في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار المتهم بسرقة أثاث شقة سكنية تقدر بأكثر من مليون جنيه فى منطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

سرقة أثاث شقة بمليون جنيه في عين شمس
 

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من شقيق صاحب شقة بالطابق الـ13 بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم يفيد بسرقة محتويات شقة شقيقه وتقدر بمليون جنيه.

 

وأضاف، أن شكوكه تتجه نحو حارس العقار وأنه وراء سرقة محتويات الشقة، بسبب اختفائه فجأة من العقار ولا أحد في المنطقة يعرف مكانه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتحديد هوية مرتكبى الجريمة لضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس عين شمس

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