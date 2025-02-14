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حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط سرقة أثاث شقة بمليون جنيه في عين شمس

كاميرات المراقبة،
كاميرات المراقبة، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط  سرقة أثاث شقة سكنية تقدر بأكثر من مليون جنيه فى منطقة عين شمس، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة

 

 سرقة أثاث شقة بمليون جنيه في عين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من شقيق صاحب شقة بالطابق الـ13 بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم يفيد بسرقة محتويات شقة شقيقة تقدر بمليون جنيه.

 

وأضاف، أنه يشك فى حارس العقار وراء سرقة محتويات جميع محتويات الشقة، بسبب اختفائه فجأة من العقار ولا أحد في المنطقة يعرف مكانه.

 


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتحديد هوية مرتكبى الجريمة لضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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