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حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في عين شمس

حبس عاطل بتهمة قتل
حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في عين شمس

 أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة قتل صديقه، بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة عين شمس 
 

 تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.


وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس

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