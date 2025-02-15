ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة بعدما خاض مباراته المؤجلة ضد إيفرتون يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2/2 وذلك قبل مباريات اليوم بالجولة الـ 25.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول، 57 نقطة.

2- آرسنال، 50 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.

4- تشيلسي، 43 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 41 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

7- بورنموث، 40 نقطة.

8- برايتون، 37 نقطة.

9- أستون فيلا، 37 نقطة.

10- فولهام، 36 نقطة.

11- برينتفورد، 31 نقطة.

12- كريستال بالاس، 30 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.

14- توتنهام، 27 نقطة.

15- إيفرتون، 27 نقطة.

16- وست هام، 27 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 19 نقطة.

18- ليستر سيتي، 17 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

جدول الدوري الإنجليزي

وتقام اليوم السبت سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها لقاء مانشستر سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ 25.

وانطلقت منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2024/25، مساء أمس الجمعة، وتعرض تشيلسي للهزيمة على يد برايتون، في ملعب "فالمر" بثلاثة أهداف دون رد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت 1HD

أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت اكسترا 3

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت اكسترا 1

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت 1HD

ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت اكسترا 2

وست هام يونايتد ضد برينتفورد - 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت 2HD

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة - بى ان سبورت 2HD

ويستضيف ليفربول نظيره ولفرهامبتون، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد" عصر غدا الأحد.



وتختتم منافسات الجولة من الدوري الإنجليزي بمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على ملعب الأخير مساء غدا الأحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.