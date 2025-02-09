ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

يمكن للأمير هاري أن يتنفس بحرية في مدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا بعدما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل الأمير البريطاني المنفي اختياريا، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك بوست.

ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة

وقالت الصحيفة إن ترامب استبعد ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة، على الرغم من الدعاوى القضائية الجارية التي تشكك في وضع الأمير هاري في الهجرة.

وأوضح ترامب في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست" أنه لا يريد اتخاذ أي إجراءات ضد هاري، قائلا: "لا أريد القيام بذلك.. سأتركه وشأنه لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته.. إنها فظيعة".

وذكرت الصحيفة أن ترامب اغتنم الفرصة للتعبير عن إعجابه بـ الأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر المنفصل عنه، ووصفه بأنه "شاب عظيم".

وكان الاثنان قد التقيا بشكل خاص في باريس خلال إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في ديسمبر 2024، وهو اجتماع يتناقض تماما مع علاقة ترامب المتوترة مع هاري وزوجته.

وبعد تصريحات ترامب عن وضع وترحيل الأمير هاري، وفقا لسياساته الجديدة حول الهجرة، والتي أدلى بها للصحيفة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ترامب الجديدة عن هاري، وتصريحات أدلى بها دونالد ترامب، سابقا عن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وما فعلته بالأمير وتنازله عن الواجبات الملكية البريطانية وهجرته إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قال في مقطع متداول ومأخوذ من جزء من مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي بيرس مورغان العام 2022: "هاري "محكوم" ولن أستخدم المصطلح بأكمله، لكن هاري محكوم ليس كأي شخص رأيته في حياتي".

وتابع: "أنا لست من المعجبين بميجان، ولم أكن كذلك منذ البداية اعتقد أن هاري المسكين يجر من أنفه".

وكان قد توقع بأن زواجهما "سينتهي بشكل سيئ".

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