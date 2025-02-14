وزير دفاع ألمانيا: استبعاد أوروبا من محادثات أوكرانيا يؤثر على العلاقات مع أمريكا

علق وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، على استبعاد الاتحاد الأوروبي من محادثات أوكرانيا، قائلا: "إن استبعاد الاتحاد الأوروبي من محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا يؤثر على علاقتنا بواشنطن".

استبعاد الاتحاد الأوروبي من محادثات السلام في أوكرانيا



وقال بيستوريوس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "قد يكون ذلك بمثابة نقطة تحول في العلاقات عبر الأطلسي ذات الأبعاد التاريخية".



وأضاف وزير الدفاع الألماني: "استبعاد الاتحاد الأوروبي يهدد مساراتنا نحن والولايات المتحدة بالذهاب في اتجاهات مختلفة، ما يؤثر على علاقاتنا الثنائية".

ويرجح المراقبون أن تتم مفاوضات ثنائية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا بمعزل عن أوروبا.

ويوم الأربعاء الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا تعقد اجتماعا على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

كما أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

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