روبي تتألق في حفل الفلانتين بمدينة جدة (صور)

أحيت النجمة روبي، قبل قليل، حفلًا غنائيًّا ضخمًا احتفالًا بالفلانتين ضمن فعاليات فعاليات "فورمولا إي" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في أحد أضخم الفعاليات الترفيهية المقامة حالًا.



وحرصت روبي على الظهور في الحفل بإطلالة مختلفة ورائعة؛ حيث ظهرت مرتدية تيشيرتًا أبيض وجيبة سوداء، وفضلت عدم الظهور بفستان هذه المرة، وبمجرد صعودها مسرح الحفل تفاعل معها الجمهور الغفير من الجمهور السعودي والعربي.



وقدمت روبي عددًا كبيرًا من أغنياتها الحديثة والسابقة وحرصت على الاستجابة لبعض طلبات الجمهور وتقديم بعض الأغنيات التي اختاروها كما تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص والتصفيق.

وتعود النجمة روبي خلال الساعات القادمة لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "إخواتي" الذي يعرض خلال شهر رمضان القادم مع النجمات نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وعدد كبير من النجوم في عمل مختلف ودور جديد حرصت روبي على تقديمه كمفاجأة لجمهورها.

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