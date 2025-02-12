دراما رمضان 2025، طرح البرومو الدعائي لمسلسل "إخواتي"

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "إخواتي"، البرومو الدعائي للعمل والمنتظر عرضه في رمضان 2025.

وظهر خلال الإعلان بعض من ملامح المسلسل، وهو خوف أبطاله نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي من أحلام شقيقتهن روبي، خاصة وأنها تنتهي بوفاة واحد من رجال العائلة.

وظهر خلال الإعلان عدد من النجوم المقرر ظهورهم كضيوف شرف في المسلسل مثل محمد ممدوح وأحمد حاتم ونبيل عيسى.

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي وحاتم صلاح، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

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