الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

شبورة كثيفة ورياح تضرب القاهرة الكبرى، تحذير عاجل من طقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون  كثيفة على مدن القناة والوجه البحري.

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 14- 02- 2025 بوادي النطرون

شديد البرودة ليلا، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدا الجمعة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس  نهارًا معتدل على القاهرة الكبرى  ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09

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