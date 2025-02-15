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رياضة

مدرب الهلال يشن هجوما على الحكام بعد التعادل أمام الرياض بالدوري السعودي

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

الدوري السعودي، شن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي، الحكم السلفادوري الذي أدار مباراة فريقه أمام الرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


وقال خيسوس: في الشوط الثاني هناك ركلتي جزاء، وركلة جزاء لمالكوم، سؤالي لرئيس دائرة التحكيم، ما هي الإستراتيجية؟ ما هي الأهداف التي تريدونها؟ لا تأتوا بطاقم تحكيم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم!


وأضاف: نحتاج أن يكون الحكم على مستوى مباريات الدوري السعودي، مثلًا بلنتي سافيتش قد أعذره، ولكن بلنتي مالكوم لا يوجد عذر، لا يوجد لديه استطاعة لاحتسابه، أعلم أن ركلة الجزاء قد تهدر كما حدث مع نيفيز".


وكان الهلال قد تعادل مع الرياض بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.
 

تعادل فريق الهلال مع نظيره الرياض بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

جاء هدف الرياض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق محمد كوناتيه، فيما تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 59.

تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي 

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تشكيل الرياض ضد الهلال في الدوري السعودي 

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ترتيب الهلال والرياض في الدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل نادي الرياض المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويعد نادي الهلال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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موعد مباراة الهلال والرياض بالدوري السعودي

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