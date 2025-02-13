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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يبحث عن فوز غائب أمام النصر منذ 7 سنوات

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، يستعد عشاق كرة القدم العربية والسعودية لمواجهة نارية في قمة الجولة العشرين من الدوري السعودي بين النصر وأهلي جدة، والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

 

موعد مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

 وتقام مباراة الأهلي ضد  النصر في الدوري السعودي، اليوم الخميس في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والنصر

وتمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وسيتم نقل اللقاء عبر قناة:SSC Sports HD1.

 

الأهلي يبحث عن انتصار غائب

 ويبحث النادي الأهلي عن انتصار غائب أمام النصر، على ملعب “الإنماء”، منذ 7 سنوات، في دوري روشن.

ويعود آخر انتصار حققه الراقي على النصر، إلى يوم 18 أكتوبر عام 2018.

وانتهت تلك المواجهة بفوز الراقي بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري السعودي موسم 2015-2016، والتي شهدت  تلك المواجهة تألق الأسطورة التاريخية للأهلي، المهاجم السوري عمر السومة، حيث أحرز 3 أهداف من رباعية الفريق.

وبعد هذه المواجهة لم يحقق الراقي الانتصار على نظيره النصر، إلا في مباراة وحيدة كانت في الرياض، يوم 3 نوفمبر عام 2018، أي منذ 7 سنوات كاملة.

ولذلك يريد المدرب الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الأول أمام النصر،

حيث خاض الألماني 3 مواجهات أمام النصر، هزم في لقاءين وتعادل في لقاء الذهاب، الذي انتهى بنتيجة (1-1).
 

موقف الأهلي والنصر بجدول الدوري السعودي 

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر والضغط عليه.

أما الأهلي فيأتي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ويهدف إلى تحقيق الفوز للعودة للمنافسة على المراكز الأولى والتأهل لدوري أبطال آسيا.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي

التقى الفريقان 31 مرة في تاريخ دوري روشن السعودي.
فاز النصر في 11 مباراة.
انتصر الأهلي في 9 مباريات.
انتهت 11 مواجهة بالتعادل، مما يعكس قوة المنافسة بين الفريقين.

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