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حوادث

قطع بإحدى الرئتين ونزيف، تفاصيل مناظرة جثة عاطل قتل علي يد صديقه في عين شمس

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة عاطل لقي مصرعه على يد صديقه بمنطقة عين شمس لتعثره في سداد ديونه، أن الجثة لذكر في العقد الرابع من عمره.  

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المجني عليه علي جروح طعنية نافذة بمنطقة الصدر أحدثت قطعا بإحدى الرئتين ونزيف داخلي.

عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة عين شمس 
 

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.


وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدى على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة عين شمس أمن القاهرة

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