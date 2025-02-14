الجمعة 14 فبراير 2025
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ضبط مصنع غير مرخص يصنّع مرقة دجاج مغشوشة بعلامات تجارية مقلدة بكفر الزيات (صور)

ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص في كفر الزيات يصنّع مرقة دجاج مغشوشة

تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط مصنع غير مرخص في إحدى قرى مركز كفر الزيات بـ محافظة الغربية يقوم بتصنيع مرقة دجاج مغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع تقليد العلامات التجارية الشهيرة مثل "ماجي" بهدف الغش التجاري والتربح غير المشروع.

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بناءً على معلومات وردت إلى وكيل وزارة التموين بـ الغربية حول النشاط المشبوه لهذا المصنع، تم تشكيل حملة تموينية بقيادته.

وبمداهمة المصنع، الذي يقع داخل الأراضي الزراعية في منطقة معزولة بعيدًا عن أعين الرقابة، تم ضبط كميات كبيرة من مرقة الدجاج المغشوشة، التي يتم تصنيعها من خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تزوير العلامات التجارية الخاصة بشركات معروفة.

المضبوطات شملت:

80 كرتونة من مكعبات مرقة الدجاج المغلفة، دون أي بيانات توضح المصدر أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بوزن 25 كجم لكل كرتونة
35 كرتونة كرتونية معبأة بعلب مرقة دجاج، كل علبة تحتوي على 8 مكعبات، ومدون عليها اسم العلامة التجارية Maggi
2 لفة كراتين فارغة مدون عليها اسم Maggi
3 بواكي علب فارغة خاصة بتعبئة المكعبات، مدون عليها Maggi
4 بكرات طباعة مخصصة للتغليف
3 كجم من الأكياس البلاستيكية الشفافة
ماكينة طباعة تواريخ على العبوات
6 لفات من ورق التغليف الخاص بمكعبات مرقة الدجاج

إجراءات قانونية صارمة

على الفور، أصدر المهندس أحمد عبود تعليماته بضبط جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن الأجهزة الرقابية مستمرة في مواجهة أي محاولات للغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، لحماية المستهلكين وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة لهم.

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