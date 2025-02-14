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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام الرياض 0-1 في الشوط الأول

الهلال
الهلال

الدوري السعودي، تقدم فريق الرياض على نظيره الهلال بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

جاء هدف الرياض في الشوط الأول عن طريق محمد كوناتيه.

تشكيل الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي 

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تشكيل الرياض ضد الهلال في الدوري السعودي 

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ترتيب الهلال والرياض في الدوري السعودي 

 نادي الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادلين وخسر في مباراتين.


بينما يحتل نادي الرياض المركز السابع برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات.

ويعد نادي الهلال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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