بـ 5 ملايين جنيه، أهالي "سنباط وكفر العرب" بالغربية يتبرعون بخمس قوافل إغاثة لدعم غزة (صور)

تبرع أهالي قريتي “سنباط وكفر العرب” التابعتين لمركز زفتى بـ محافظة الغربية بخمس قوافل إغاثية لدعم الأشقاء في غزة، بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن والتكاتف.

وشملت القوافل مساعدات متنوعة، من مواد غذائية وأدوية ومستحضرات طبية إلى مستلزمات معيشية أساسية وذلك في إطار الجهود الشعبية لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

استجابة لنداء الواجب الإنساني

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة جاءت استجابة لنداء الواجب الإنساني، مؤكدين أن أهالي سنباط لطالما كانوا في طليعة الداعمين للقضايا الإنسانية، ومشددين على استمرارهم في تقديم المساعدات بقدر استطاعتهم.

وقد لاقت المبادرة إشادة واسعة من مختلف الفئات، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول القوافل بسلام إلى مستحقيها في غزة، في رسالة تعكس دعم الشعب المصري لأشقائه الفلسطينيين.

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