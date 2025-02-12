الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لا تسافر.. يا سيادة الرئيس!

في ذروة التلاحم بين المصريين والقيادة السياسية يفور الجدل إلي سطح المجتمع المصري وفي قلبه التساؤل المشروع: لماذا يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الولايات المتحدة الأمريكية؟! 
المتسائلون يعرفون الإجابة.. لكنها الإجابة المباشرة السطحية، لكن السؤال أعمق من ذلك.. ولسان حال الناس أننا أمام رئيس أمريكي يحمل أجندة عدوانية استعمارية استعلائية لا يصح التعامل معه لأي سبب! 

 

كلام الناس يحمل بعدا عاطفيا.. فوجود أشرار في العالم لن يمنع من التعامل معهم، ولن يعزل الدول التي يتولون شئونها ولكن يصيب الناس في مسألة مهمة.. رغبتهم في الحفاظ علي كبرياء بلادهم ورئيس بلادهم بعيدا عن أي حوارات -من تحوير بلغة الشارع المصري العميقة- لا جدوي من ورائها ولا طائل وبالتالي يكون الرئيس أولي بوقته وجهده وصحته!


كلام الناس في بلادنا يحمل بعدا آخر أشد عمقا هو ما نقف عنده وندعمه.. وهو الرغبة الاستعجالية بالرد عمليا علي الصلف الأمريكي، وحسم مسألة التهجير نهائيا، ويكون عدم سفر الرئيس هي الرسالة الخاتمة لهذا الموضوع والتي تغلقه كلية وتجعله تفكيرا من طرف وتحد علي صاحبه أن ينتظر العون من الله عليه!


الناس -في بلادنا العربية كلها- تتطلع للمواقف الجذرية الحاسمة.. دون اعتبار لعوامل عديدة تشمل مصالحهم هم أنفسهم فالحكام لا يبحثون عن علاقات أوطانهم مع بلدان أخري لأسباب خاصة.. الأصل صناعة علاقات جيدة تفيد شعوبهم.. أي تدفقات مالية من الخارج ستنعكس علي الناس وبأي درجة خدمات ومصالح.. لكن تبقي وفي الحالة المصرية تحديدا كرامتهم قبل وفوق وأهم وأغلي مما سواها.. وتهون الدنيا كلها ولا تهون! 

 

الأجمل -وفي  الحالة المصرية أيضا- أن هذا الاعتبار.. الكرامة.. هو هكذا عند الشعب كما عند الرئيس السيسي تماما.. رأيناه سابقا عند حجز المروحية الأباتشي بعد ثورة 30 يونيو، وكنا نحتاجها في الحرب علي الإرهاب.. فاشتري الرئيس المروحية كا 52 ( كاموف 52) وشهرتها التمساحة..

 

وعندما عطلت واشنطن قطع غيار إف 16 اشترى الرئيس الرافال الفرنسية! وعندما هددوا بقطع المساعدات كانت أوامر الرئيس صارمة: لا يفتح مسئول رسمي واحد هذا الموضوع في أي مكان ولا في أي مناسبة!! وقد كان وحتي اليوم!

 

الرجل الذي ضرب الرئيس الأمريكي بالجزمة!

سعد الشاذلي في ذكراه.. من الكونغو إلي العبور!


ثقتنا في أنفسنا كبيرة.. وفي الرئيس كبيرة.. وفي شعوبنا العربية الشقيقة كبيرة.. وفي الأصدقاء كبيرة، ومع ذلك نتضامن مع الناس ونقول إن لم يكن من السفر إلي الولايات المتحدة جدوي فلا داع له.. عندئذ نقول مع الناس وبلغتهم الشعبية البسيطة وفعلا: لا تسافر يا سيادة الرئيس!!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي المساعدات الصلف الأمريكي زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

وعد ترامبلفور.. وعبث البلطجي الأمريكي!

السمك وسائق الأجرة.. قصة حقيقية حدثت بالإسكندرية!

الرئيس والوزير والإخوان.. قصة ذات مغزى!

خلطة فتيحة وموضوعية القصاص وسلطنة السنهوري في معرض الكتاب!

انتحار موظف الأوبرا.. وصمت وزير الثقافة!
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مبعوث ترامب يطالب حماس بمغادرة قطاع غزة ويوجه رسالة إلى مصر وقطر

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة موقف البلدين وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بـ غزة

حملت صدمات للاحتلال، أخطر 8 تصريحات لمسئول سابق في الموساد حول مقترح ترامب

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في ديربي المرسيسايد ضد إيفرتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية