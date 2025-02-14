رجال طائرة الأهلي يفوز على سبورتنج في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره نادي سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وتفوق الفريق في المباراة بفضل الإرسالات الساحقة والدفاع القوي.

وتقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول على سبورتنج بنتيجة 25-21، ثم واصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، وحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل بالدوري.

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