هل ينتقل أنشيلوتي للتدريب بالدوري السعودي؟

كشف المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن موقفه من التدريب في السعودية مستقبلًا، عقب انتهاء عمله كمدير فني للنادي "الملكي".

أنشيلوتي يكشف موقفه من الدوري السعودي

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال بخصوص هذا الصدد "ولم لا؟ لو أردت أن أستمر في التدريب بعد انتهاء فترتي هنا.. لم لا؟".

وجاء هذا السؤال بالتوازي مع ما يثار حول اهتمام من الدوري السعودي بضم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الريال.



وردًا على هذا السؤال بخصوص فينسيوس، قال إنه "مَل" من تكراره لكنه ليس "قلقًا" بخصوص فرص رحيل اللاعب.



وقال أنشيلوتي "إنها أسئلة كثيرة.. ومللت من الموضوع، لكنه لا يقلقني، أرى فينيسيوس سعيدًا ونحن سعداء معه، لا يوجد شيء لقوله بخلاف ما قلناه منذ أسابيع، هذا الموضوع يأتي من الخارج، لا يجري الحديث عنه هنا".



وأضاف المدرب "أرى فينيسيوس سعيدًا ولديه رغبة في تقديم أمور جيدة وسيظل هكذا لأنه بدأ يعود إلى مستواه البدني عقب الإصابات".

وقال المدرب إنه ليس من شأنه "استياء" النادي بخصوص طريقة إدارة فينيسيوس لملف تمديده، واهتمام الدوري السعودي المفترض.



وعن السعودية قال "ليس مفاجئًا رؤية بلد تستثمر في كرة القدم، وهذا حق كامل للاستعداد لمونديال 2034، يهدفون إلى الاستثمارات في الكرة ليستعدوا للمونديال. ليس شيئًا جديدًا".

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