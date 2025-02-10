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رياضة

منتخب البرازيل يمنح أنشيلوتي الفرصة الأخيرة بشأن تدريب السيليساو

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، منح مهلة أخيرة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، بشأن اتخاذ قراره النهائي حول تولي منصب المدير الفني لمنتخب السليساو.

ويقود منتخب البرازيل حاليًا، المدرب دوريفال جونيور، ولا تسير نتائج السامبا معه بشكل جيد، خصوصًا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الخامس.

منتخب البرازيل يواصل محاولاته مع أنشيلوتي 

وبحسب شبكة "أوك دياريو" الإسبانية، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اتصل بالمقربين من أنشيلوتي، في أعقاب بطولة كأس السوبر الإسباني، وأبلغهم بضرورة حسم موقفه النهائي في مايو المقبل، سواء بقبول المنصب أو رفضه.

وأضافت أن الاتحاد البرازيلي لا يرغب في انتظار أنشيلوتي لفترة أطول، خاصة أنه هدف لهم منذ رحيل المدرب السابق تيتي، عقب بطولة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن تنتهي رحلة أنشيلوتي مع الميرنجي، بنهاية الموسم الجاري وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وستكون تلك المرة هي الفرصة الأخيرة لتولي مدرب ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان السابق قيادة منتخب السيليساو.

يشار إلى أن نتائج ريال مدريد متذبذبة مع أنشيلوتي في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والأوروبي، كما أنه خسر لقب كأس السوبر لصالح غريمه برشلونة.

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