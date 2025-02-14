التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لـ نادي الهلال، وصبري لموشي مدرب الرياض تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

تشكيل الهلال ضد الرياض

تشكيل الرياض ضد الهلال



ترتيب الهلال والرياض في الدوري السعودي

نادي الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، حيث حقق 15 انتصارًا وتعادلين وخسر في مباراتين.



بينما يحتل نادي الرياض المركز السابع برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض



سيتم بث المباراة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية، وتحديدًا عبر قناة SSC SPORT HD 1.



ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلقان الرياضيان مشاري القرني ومحمد حسين.

موعد مباراة الهلال والرياض

وتقام المباراة بتوقيت القاهرة: الساعة 7:00 مساءً.وبتوقيت مكة المكرمة: الساعة 8:00 مساءً.



ويعد نادي الهلال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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