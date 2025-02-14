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رياضة

الدوري السعودي، الفتح يتقدم على الاتفاق 2-1 في الشوط الأول

الاتفاق
الاتفاق

تقدم فريق الفتح على نظيره الاتفاق 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز.

افتتح الفتح التسجيل عن طريق مراد باتنا من ركلة جزاء في الدقيقة 30، فيما تعادل الاتفاق عن طريق  فيتينيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وبعد 3 دقائق تقدم الفتح مرة أخرى عن طريق سفيان بن دبكة.

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تشكيل الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سعيد خالد باعطية، مروان سعدان، حسين الزراعي، جورجي فيرنانديز.

في خط الوسط: سفيان بن دبكة، صهيب الزيد، ماتياس فارغاس.

في خط الهجوم:، زايدو يوسف، مراد باتنا، جانيني تافاريس.

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تشكيل الاتفاق أمام الفتح

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ترتيب الاتفاق والفتح 

يحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

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