قبل قمة الدوري السعودي، المهددون بالغياب عن الكلاسيكو

مع اقتراب الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، تبرز قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف عن هذه المواجهة الحاسمة حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراتهم المقبلة.

المهددون بالغياب عن كلاسيكو الهلال والاتحاد

من جانب الاتحاد، يُعد كل من كانتي، بيريرا، عبدالرحمن العبود، وفابينيو، على بعد خطوة واحدة من الغياب عن اللقاء الكبير.



أما بالنسبة لفريق الهلال، فإن الثلاثي تمبكتي، مالكوم، ونيفيز، يواجهون نفس الموقف، وقد يغيبون عن المواجهة في حال حصلوا على إنذار جديد.

هذا الأمر قد يدفع الأجهزة الفنية في الفريقين لاتخاذ قرارات تكتيكية تحسبًا لضمان جاهزية أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمباراة التي قد تحسم الكثير في سباق اللقب.

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